Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Dumitru a declarat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, ca nu se poate vorbi de recesiuni in Romania in contextul in care au crescut vanzarile cu amanuntul. “S-a vorbit aici la un moment dat despre recesiune. Trebuie sa avem…

- „Durata vieții profesionale in Romania este undeva la 31 de ani pe statisticile Comisiei Europene, cea mai mica din Europa. Sigur, media ascunde multe, adica aceasta media e facuta din cei care muncesc și la peste 65 de ani sau 70 de ani dar și din cei care se pensioneaza la o varsta aproape rușinoasa,…

- Conform datelor centralizate de o platforma de recrutare online, 65% dintre respondenti au declarat ca deja au demarat planurile pentru recrutari noi, iar 10% nu stiu inca in ce directie va merge aceasta strategie, in 2024. In acelasi timp, 9% din totalul angajatorilor chestionati au spus ca nu au…

- Sunt doar cateva țari europene care inregistreaza pe proiecții o creștere de populație. Romania va avea insa una dintre cele mai accentuate scaderi ale populației și pe termen lung. Daca ne uitam la fiecare 10 ani, Romania cam pierde 1.000.000 de locuitori, spune Ionuț Dumitru. Aratam destul de rau;…

- Conform datelor centralizate de o platforma de recrutare online, 65% dintre respondenti au declarat ca deja au demarat planurile pentru recrutari noi, iar 10% nu stiu inca in ce directie va merge aceasta strategie, in 2024. In acelasi timp, 9% din totalul angajatorilor chestionati au spus ca nu au…

- Populația Romaniei se reduce cu aproximativ un milion de locuitori la fiecare 10 ani. Declinul populației va fi foarte accentuat in zona populației active in anii urmatori, a declarat economistul Ionuț Dumitru, potrivit HotNews.ro . Doar cateva țari europene vor inregistra creșteri de populație, potrivit…

- Noi avem vreo 5,2 milioane de pensionari. O parte din ei (700.000 – 800.000) au și job, sunt activi. 4,4 milioane nu desfașoara o activitate economica: sunt inactivi. Din cei 4,4 milioane, 1 milion sunt sub 64 de ani, a declarat Ionuț Dumitru, economist-șef, Raiffeisen Bank.

- Consumul de droguri este unul dintre cele mai stringente subiecte din ultima perioada. Fenomenul a luat amploare in Romania recent si au aparut din ce in ce mai multe cazuri in care consumul de substante psihoactive in randul adolescentilor a condus la tragedii. Din acest motiv, autoritatile au demarat,…