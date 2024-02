Sondaj: Peste un sfert dintre angajatorii din România vor să crească salariile 81% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs.ro au declarat ca au in plan recrutari pentru 2024, iar 65% le-au inceput deja. 10% nu știu inca in ce direcție va merge strategia de recrutare pentru acest an și daca va fi nevoie sa angajeze oameni noi, in timp ce 9% au raspuns ca nu au niciun plan in acest sens. 47,1% dintre angajatorii participanți la studiu spun ca majoritatea pozițiilor pe care va trebui sa le ocupe in 2024 vor fi din segmentul entry level, iar 48,2% vor avea nevoie de specialiști. 4,7% inca nu știu din ce categorie vor recruta. Intrebați daca au bugetat majorari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 81% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs.ro au declarat ca au in plan recrutari pentru 2024, iar 65% le-au inceput deja. 10% nu știu inca in ce direcție va merge strategia de recrutare pentru acest an și daca va fi nevoie sa angajeze oameni noi, in timp ce 9% au raspuns ca nu…

- Romania se confrunta cu o veritabila criza a forței de munca, in condițiile in care milioane de romani au fugit de saracie și lucreaza in strainatate. Salariile mici din țara și lipsa perspectivelor sunt principalele motive, dar chiar și așa in Romania exista și joburi bine platite,

- ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat…

- Intrebati daca au auzit despre protestele transportatorilor si ale agricultorilor 96,2% dintre respondenti raspund afirmativ. Procentul celor care nu au auzit este de 3,6% , iar cel al non-raspunsurilor de 0,2% 93,6% dintre respondenti considera ca transportatorii si agricultorii care au declansat miscari…

- Potrivit unui sondaj recent realizat de Pew Research, tot mai mulți tineri adulți locuiesc cu parinții lor și se bazeaza pe ei pentru sprijin financiar. Aproximativ 59% dintre parinți au declarat ca le-au oferit copiilor lor adulți ajutor financiar in ultimul an. „Majoritatea tinerilor adulți care locuiesc…

- Companiile din Romania inca se afla in faza de asimilare dupa recentele schimbari legislative și fiscale, iar 2024 se anunța a fi un an de consolidare și de așezare, mai ales in prima parte a anului. Pe piața forței de munca, aceste transformari aduc...

- Salariile primarilor și președinților de consilii județene vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, la fel ca in cazul tuturor bugetarilor. „Am auzit voci din partea primarilor care sustin ca au salariul cat o invatatoare, sincer”, a argumentat ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea.