Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman de la Madrid și Uniunea Arhitecților din Romania sprijina participarea instalației „FUENTE”/„FANTANA”, semnata de arhitectul Corvin Cristian, la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Arhitectura și Design Concentri

- CARAȘ-SEVERIN – O aplicație le permite oamenilor legii sa verifice documentele de identitate, lucru ce faciliteaza depistarea mai rapida a celor urmariți, a vehiculelor furate sau a altor situații in care se impun masuri legale! Polițiștii carașeni au testat, in weekend, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Palatul Național al Copiilor din București a gazduit etapa finala a Festivalului – Concurs Național de Muzica Religioasa „Buna Vestire”, ajuns anul acesta la cea XI-a ediție. Organizat de Asociația Corala Naționala din Romania și de Fundația pentru copii talentați „Meloritmic”, evenimentul iși propune…

- „Imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, potrivit constatarilor Bancii Europene de Investitii ”, a afirmat, astazi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , la prezentarea raportului „EIB Investment Survey Country Overview 2023: Romania”. Și asteptarile legate…

- Vineri, 15 martie, la Casino Sinaia, a avut loc prima ediție a Galei ADAR, un eveniment care celebreaza excelența in industria vinicola romaneasca. Gala a adus in prim plan recunoașterea și premierea personalitaților din domeniului vitivinicol, subliniind contribuția semnificativa a acestora la evoluția…

- Ordinul Arhitecților din Romania, filiala Muntenia Vest, organizeaza a doua ediție a Concursului de Arhitectura – Context, identitate, simbol – cu tema Halele Arsenalului – Regenerarea patrimoniului industrial. Concursul este organizat de Grupul de Lucru Educație și Stagiu al filialei, coordonat de…

- Ediția de anul acesta a evenimentului Marșul pentru viața va fi organizata in numeroase localitați din Romania, dar și din Republica Moldova. The post EVENIMENT Marșul pentru viața va avea loc in 30 martie first appeared on Informatia Zilei .

- RESITA – „My School Can Be Cool“ se incheie cu doua proiecte de amenajare la Colegiul Național „Traian Lalescu“ din Reșița! Programul educațional „My School Can Be Cool“, lansat in 2015 sub denumirea „De-a arhitectura in școala mea“, se incheie la Colegiul National „Traian Lalescu“ cu doua proiecte…