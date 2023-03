7 fructe și legume pe care nu ar trebui să le cureți niciodată de coajă dacă ții la sănătatea intestinelor Pregatesti cina și esti pe cale sa ajungeți la cartofi. Iei un aparat de decojit in mana? Daca ți-aș spune ca aceasta este o gafa nutriționala de proporții epice și, practic, arunci cea mai valoroasa parte a produselor tale la coș? De ce ar fi mai bine sa lași coaja pe unele fructe și legume Nu ar trebui sa fie surprinzator ca fibrele sunt esențiale pentru sanatatea ta. Carbohidratul complex hranește microbiomul intestinal, susține digestia, ajuta la reglarea zaharului din sange și ajuta la detoxifiere. Cercetarile arata ca atunci cand mancam mai multe fibre prin alimente integrale sau suplimente, slabim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

