500 de români au ajuns, astăzi, din Israel, în România In jur de 500 de romani au reușit sa ajunga, astazi, din Israel in Romania. In felul acesta, aproximativ 2.000 de romani au revenit in țara, de la declanșarea conflictului armat declanșat de Hamas, la 7 octombrie, in Israel. Aproximativ 500 de cetațeni romani au fost repatriați in cursul zilei de astazi, 12 octombrie, din Israel, in Romania. De la debutul conflictului, au fost organizate 18 curse pentru revenirea romanilor in tara. In mare parte, romanii au fost repatriați, dar autoritațile romane spun ca vor mai exista ici-colo turiști romani care nu au pleacat inca din Israel. „In total, pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

