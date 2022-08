Stiri pe aceeasi tema

- Cinci turisti romani au incercat sa urce pe Varful Mont Blanc „echipați” cu pantaloni scurti, cu adidasi si palarii de paie, dar au fost intorsi din drum de catre politia montana. Ei au fost dați exemplu de catre un primar francez care a anunțat o masura radicala: cei care incearca sa ajunga pe Mont…

- Cinci romani au incercat sa urce pe Mont Blanc purtand pantaloni scurți, adidași și palarii de paie, a scris pe Twitter Jean-Marc Peillex, primarul orașului Saint-Gervais-les-Bains de unde alpiniștii pot ajunge pe cel mai inalt varf din Europa de Vest.

- Alpinistii care incearca sa ajunga pe varful muntelui Mont Blanc pe un traseu popular din Franta vor trebui sa plateasca o garantie de 15.000 de euro pentru a acoperi costurile de salvare in cazul in care se vor simti rau sau mor pe munte.

