Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume consuma cateva alimente care, de fapt, sunt nesanatoase, insa au un gust cu adevarat delicios. Acestea sunt daunatoare sanatații și ar fi mai mult decat ideal sa incerci sa le eviți și sa nu le mai consumi. Iata de ce nu ar trebui sa mananci aceste 10 alimente nesanatoase, dar și despre ce…

- Micul dejun nu este o masa obligatorie, nu este necesara tuturor. De fapt, e chiar mai indicat sa sari peste micul dejun decat sa consumi ceva nesanatos. Ideal este sa incepi ziua cu ceva ușor, nutritiv și sațios.

- Consuma alimente nutritive, care iți accelereaza in mod natural metabolismul și iți asigura senzația de sațietate. In cazul in care suspectezi ca suferi de anumite deficiențe, nu ezita sa te consulți cu medicul tau cu privire la anumite suplimente. Iata ce vitamine te ajuta in procesul de slabire.Vitamina…

- Petre Daea spera ca pretul carnii de miel sa nu creasca inainte de Sarbatorile Pascale si indeamna populatia sa consume produse romanesti: Ii indemn pe toti romanii sa manance carne de miel de Paste. Sa cumparam, avem de unde si sa folosim aceasta carne care este foarte buna si dam si ajutor crescatorilor…

- Daca vrei sa te menții in forma mancand, trebuie sa știi ca acest lucru este posibil. Trebuie doar sa ai mare grija la ceea ce consumi. Exista o serie de alimente care pot accelera metabolismul, ajutand la arderea grasimilor. Iata care sunt acestea.

- Sunt o mulțime de beneficii pe care cosumul de lapte, iaurt, alte derivate și oua. Cand vine vorba despre lactate, sunt bogate in nutrienți esențiali. Lactatele sunt renumite pentru sanatatea oaselor, dar lactatele fac mult mai mult; de exemplu, susțin mușchii, ajuta la creșterea nivelului de energie…

- Dieta cu lamaie si ghimbir este foarte eficienta daca vrei sa elimini toxinele din corp si sa stimulezi metabolismul ca sa arda mai multe grasimi. Poate ca deja consumi cu regularitate pe stomacul gol apa calda cu lamaie, despre care se știe ca activeaza termogeneza și determina o ardere mai rapida…

- Specialiștii recomanda sa nu consumi aceste bauturi daca ai peste 40 de ani deoarece iți pot cauza probleme. Este de preferat sa evitați aceste bauturi daca ați trecut de varsta de 40 de ani deoarece ele iți pot afecta electricitatea pielii și pot duce la probleme de sanatate.