- Cat costa o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Brașov. Cei care vor sa aiba parte de o experiența inedita pot merge la hotelul Drachenhaus, situat la aproximativ 500 de metri de zona pietonala a Strazii Republicii, Piața Sfatului sau Biserica Neagra. Insa nu mulți iși permit sa se cazeze…

- Indiferent daca iți este pofta de un rulou de ton picant sau o bucata de somon la gratar, exista numeroase rețete de pește care se pot servi la cina, in forma slaba din punct de vedere caloric și bogata in proteine. Ce tipuri de pește ar trebui consumate mai rar, pentru a nu deveni periculoase […] The…

- Te-ai gandit vreodata sa dormi la vila de protocol a fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu de la Govora? Prețurile cele mai mici sunt accesibile oricarui turist. Unde se afla locuința, de ce facilitați dispui aici și ce iți pune la dispoziție personalul angajat. Foto Cat te costa cazarea la vila…

- Daca dormi cate opt ore in fiecare noapte in același loc de pe saltea, vei exercita foarte multa presiune asupra ei. Care este impactul poziției in care te odihnești noapte de noapte. Cat de des ar trebui sa intorci salteaua de la pat de pe o parte pe alta, potrivit specialiștilor. Impactul poziției…

- 4 alimente achiziționate des din magazine se afla in topul celor mai falsificate produse din intreaga lume, arata baza de date Food Fraud Database, certificata ONU. Medicul Mihaela Bilic a explicat cum poți deosebi un aliment autentic de unul contrafacut. Detaliile pe care trebuie sa le verifici in…

- Daca vreți sa aveți parte de o experiența de neuitat, va puteți caza in locuri extravagante chiar și la noi in țara. Spre exemplu, exista cazari in care va puteți rasfața cu adevarate expoziții de arta. Care este orașul din Romania unde te poți caza la muzeu? Orașul din Romania unde te poți caza la…

- Nutriționiștii susțin la unison ca exista categorii de alimente care țin de cald. Despre ele se spune ca sunt potrivite a fi consumate in sezonul rece pentru ca ne ajuta sa trecem mai ușor peste temperaturile negative. De fapt, secretul este ca aportul lor ajuta organismul sa se adapteze mai ușor la…

- Vești bune pentru romani! Aceștia vor primi vouchere pentru alimente și in 2024, dupa ce s-au bucurat de acest sprijin pana luna aceasta. Cum se va acorda acest ajutor și ce persoane sunt eligibile. Cand va fi, insa, redusa drastic suma de 250 de lei. Romanii primesc carduri de alimente și in 2024 Cardurile…