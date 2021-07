Stiri pe aceeasi tema

- In perioada menționata, castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, Nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in aprilie in majoritatea activitaților din sectorul economic, ca urmare a acordarii in lunile precedente…

- un-doi Centru de Plați, soluția de servicii de plați de facturi și incarcare electronica dezvoltata de Mobile Distribution, introduce in aplicație posibilitatea de plata a taxelor pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare, a autorizației provizorii de circulație și a vinietei…

- Magazinele Enel din Bistrița, Baia Mare și Satu Mare vor fi inchise inchise marți, 1 iunie, zi libera legala. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale (site-ul www.enel.ro și/sau contul MyEnel ) sau telefonic…

- Piața locala de servicii de resurse umane iși va relua creșterea in 2021, dupa scaderea de aproximativ 10% din 2020, pe fondul revenirii treptate a economiei, potrivit noii analize KeysFin dedicata HR-ului local, informeaza Mediafax. Deși cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din…

- Intr-o era a tehnologiilor avansate cand vine vorba de internet banking era de așteptat o evoluție și in sistemul bancar romanesc. Recent a fost dat publicitații un raport realizat de FinnoScore. Raportul pune pe primele locuri cinci banci din Romania. FinnoScore spune ca Banca Transilvania și ING sunt…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021, cu 58.81% fața de aprilie 2020, atingand un volum de 6.862 unitați. Pe primele patru luni din 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 27.624 unitati, o scadere de 14.48% fața de perioada…

- “In data de 28 aprilie 2021 sunt active un numar de 345 de focare de pesta porcina active (PPA) din care 10 focare in exploatatii comerciale si 4 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau…

- TBI, creditorul „phygital” cu cea mai rapida creștere din regiunea Europei de Sud-Est, continua sa iși consolideze prezența in Romania și ofera clienților soluții bancare complete in cea mai moderna sucursala bancara din Cluj-Napoca. Consolidarea face parte din strategia TBI Bank de a construi o prezența…