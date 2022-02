Stiri pe aceeasi tema

- The photo-documentary exhibition "190th anniversary since the first copy of the Official Journal got published" can be visited at the Faculty of Law from February 14. According to a press release of the Official Journal, the exhibition can be seen by visitors during the year at other museums…

- Sageata verde gasita la semafoarele din Chisinau este un lucru util. Aceasta este menita sa fluidizeze traficul în intersecții si sa reduca din timpii de asteptare a utilizatorilor din trafic pentru a face o manevra de virare cu scopul de a intra pe alta strada, scrie autoblog.md. Dar…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing s-au laudat ca aceasta ediție a competiției va fi una dintre cele mai prietenoase cu mediul. Sustenabilitatea nu trebuie sa vina doar din materialele folosite, ci și prin regenerare, iar locul de desfașurare al probei de freestyle la schi și snowboard…

- Western Oradea is the only city in Romania nominated in a European competition to receive the title of "Best European destination in 2022", by a known platform for promoting tourism and European culture, voting being to conclude in three days, the Association for Promoting Tourism in Oradea and in…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca a ieșit pozitiv la un test COVID19. In urma secvențierii, analizele au rezultat ca președintele Erdogan este infectat cu tulpina OMICRON.Pe Twitter acesta a anunțat ca are simptome ușoare, atat el si cat si Prima Doamna a Turciei. Președintele…

- Editura Nemira va lansa volumul „Imagini. Viata mea in film”, o invitatie in imaginatia creatoare a unuia dintre cei mai importanti regizori de film moderni: Ingmar Bergman, conform news.ro. Cartea apare in colectia Yorick, este tradusa de Ioana Ghisa si cuprinde o prefata semnata de criticul…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit vineri seara, in jurul orei 18:00, in apropiere de satul Cojușna, raionul Strașeni. Imagini video cu flacarile puternice care se extindeau cu repeziciune au fost surpinse de mai mulți internauți și le-au incarcat pe rețelele de socializare.

- Zapada abundenta a acoperit orașul egiptean Alexandria in aceasta saptamana.RARE SNOW IN EGYPT ????❄️LOOK: Heavy snow blanketed the Egyptian city of Alexandria this week.The hashtag #Alexandria trended as residents woke up to the rare experience of seeing its city covered in snow. ???? What's Up Alexandria…