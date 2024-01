30 de cutremure în Japonia, în această dimineață. A fost alertă de tsunami UPDATE. Amenintarea unui tsunami provocat de cutremurele puternice care au lovit luni centrul Japoniei a fost „in mare parte evitata”, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific, cu sediul in Hawaii, relateaza AFP. O serie de cutremure puternice a lovit luni centrul Japoniei, determinand autoritatile sa emita o alerta de tsunami pentru coasta de vest si sa ordone populatiei din zona afectata sa se refugieze in zone mai inalte. Mii de case sunt fara curent electric, sunt perturbate zborurile si serviciile feroviare in regiunea afectata, relateaza Reuters. Cel mai mare din aceasta serie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

