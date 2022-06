Stiri pe aceeasi tema

- Banca Romaneasca a acordat companiei Christian’ 76 Tour, unul din cei mai importanți tour operatori din Romania, o finanțare in valoare de trei milioane de euro. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditați pentru activitatea curenta a companiei și au fost acordate cu garanție de…

- Tribunalul Uniunii Europene a confirmat, miercuri, o decizie anterioara a Comisiei Europene privind aprobarea ajutorului pentru salvare, in valoare de 36,6 milioane de euro, acordat de statul roman companiei aeriene TAROM, informeaza un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Actionarii Electrica, companie la care statul roman are o detinere de 49%, au aprobat distribuirea de dividende in valoare de circa 152,8 milioane de lei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de miercuri, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucuresti, citat de ZF. Fii la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța o finantare de 136 milioane de lei din fonduri europene pentru Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, in vederea cresterii nivelului de siguranta si confort, dar si pentru dezvoltarea capacitatii de operare. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" din Constanta va beneficia de o finantare de 136 de milioane de euro, din fonduri europene, pentru cresterea securitatii si sigurantei traficului de pasageri, a anuntat, marti, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.…

- Adrian Severin spune ca decizia ICCJ in cazul Dosarului Gala Bute, in care Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare, este o incalcare grava a Constituției, care creeaza un precedent periculos, in care niciun cetațean roman nu mai este in siguranța. Fii la curent…

- Un startup care a dezvoltat o platforma dedicata industriei de gaming și esports, co-fondat de un roman, obține o finanțare de 2 milioane de dolari, intr-o runda de investiții condusa de LAUNCHub Ventures.

- Un startup elvețian cofondat de un roman a obținut o investiție de 1,45 milioane de euro de la fondul de investiții austriac Alpine Equity, NGM, investitori privați și existenți, potrivit unui anunț facut de companie, marți.