Un numar de 22 de vagoane ale unui tren aglomerat din India, s-au desprins de locomotiva si s-au deplasat 12 kilometri in sens invers inainte de a fi oprite, a indicat duminica Ministerului Cailor Ferate, citat de AFP. "S-ar fi putut intampla ceva ingrozitor, dar acest lucru a fost impiedicat de personalul vigilent", a declarat JP Mishra, purtatorul de cuvant al companiei de cai ferate. "Toata lumea este inspaimantata si socata", a dezvaluit el adaugand ca in urma acestui incident niciun pasager nu a fost ranit. Sambata seara, vagoanele in care se aflau circa o mie de pasageri au parcurs o distanta…