- Un Boeing 777 al companiei United Airlines a aterizat joi, 7 martie, de urgența la Los Angeles dupa ce a pierdut anvelopa de pe una dintre roti imediat dupa ce a decolat de pe Aeroportul Internațional San Francisco, transmite CBS News.Avionul se indrepta spre Osaka, Japonia si avea 249 de persoane la…

- Un avion Boeing 777 a aterizat in regim de urgenta la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut pneul de pe una dintre roti in timpul decolarii, un nou incident care se adauga recentelor probleme ale producatorului american de avioane, transmite AFP. O inregistrare video postata online arata ca una dintre…

- Roata unui avion de pasageri Boeing a cazut chiar inainte de decolare. Incidentul s-a produs pe un aeroport din SUA. Nu au fost persoane ranite, iar pasagerii au fost transferați in alt avion. In urma cu cateva saptamani, ușa de urgența a unui avion Boeing s-a desprins in timpul zborului, iar in urma…

- Japonia si-a inasprit protocoalele de control al traficului aerian, dupa coliziunea care a avut loc in data de 2 ianuarie pe principalul aeroport din Tokyo. Masurile de siguranta de urgenta au fost anuntate de Ministerul Transporturilor, dupa ce un avion de pasageri al Japan Airlines s-a ciocnit cu…

- In urma cu mai multe zile, ușa unui avion care aparține companiei Alaska Airlines s-a desprins in timpul zborului, cu 171 de passgeri la bord. De aceasta data, șefii companiei au reacționat și au menționat ca iși recunosc vina cu privire la acest incident.

- Deciziile de efectuare de inspectii la avioanele Boeing 737 MAX 9 au devenit duminica un fenomen mondial, la doua zile dupa un incident survenit la un avion de acest tip apartinand companiei americane Alaska Airlines, care a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce o parte a fuzelajului pe care se…

- Incidentul s-a produs la scurt timp dupa decolare. Un copil a fost la un pas sa fie aspirat. Mai multe telefoane, dar și alte obiecte au fost pierdute, insa, niciun pasager nu a fost ranit.La bordul aeronavei se aflau 174 de pasageri și șase membri ai echipajului. Aeronava a aterizat de urgența pe Aeroportul…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgenta, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o usa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines retine la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident. Zborul a decolat…