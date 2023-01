2023 ne încearcă cu două cutremure încă din primele ore ale anului Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, județul Timiș, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a fost la ora 10.03, la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31 km NV de Timișoara, 37 km SV de Arad, 70 km SE de Szeged, 117 km NE de Novi Sad, 131 km N de Zemun, 134 km N de Belgrad, 141 km SV de Oradea, 182 km S de Debrecen, 211 km E de Pecs și 222 km SV de Cluj-Napoca. Primul seism al noului an s-a inregistrat la ora 3.41… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

