- 3 din 5 antreprenori romani iși vor restructura afacerile in 2024, pe fondul incertitudinilor economice, potrivit unui studiu. Majoritatea firmelor din Romania (62%), de la microintreprinderi la marile companii, vor trece, in 2024, printr-un amplu proces de restructurare a afacerilor, pe fondul provocarilor…

- Leul s-a decuplat lunea aceasta de evoluțiile celorlalte monede de la marginea zonei euro, care se depreciau fața de cea unica. Cursul euro a scazut de la 4,9709 la 4,9676 lei. Piața valutara s-a deschis la 4,97 – 4,971 lei dupa care cotațiile au coborat pana la 4,966 lei. Analiștii Bancii Transilvania…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Poli Iasi. Partida conteaza pentru etapa a 20-a din Superliga si va fi arbitrata de Horia Mladinovici (București). Acesta va fi ajutat de asistenții Mihaița Necula (București) și Ionuț Marius Bobe (București).…

- In cadrul unui interviu acordat pentru GSP.ro, Eduard Florescu (26 de ani, mijlocaș ofensiv) de la FC Botoșani a dezvaluit ca regreta transferul la Universitatea Craiova produs in toamna anului 2022. Florescu a evoluat pentru un singur club mare din Romania, Universitatea Craiova. A rezistat numai 4…

- Naționala Romaniei este gata infrunte Israelul, in meciul unei generații. Un egal ne-ar asigura prezenta la Campionatul European din Germania 2024, cu o etapa inainte de ultimul meci al calificarior. Casa Pariurilor a pregatit pentru tine 6 Pariuri Asiguratoare, care iți vor face biletul caștigator,…

- Toamna se numara golurile in campionatele de top din Europa, plus prima liga din Romania. Intr-o analiza realizata de Betano cu date colectate pana la 29 octombrie vom vedea mai jos cum stau lucrurile la capitolul goluri in fotbalul european și unde se situeaza prima liga de la noi in acest context.…

- Puțin peste jumatate (53%) dintre economiștii CFA Romania anticipeaza o scadere a prețurilor propritaților rezidențiale in orașe, restul așteptandu-se la o stabilitate, conform sondajului din septembrie.