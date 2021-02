Stiri pe aceeasi tema

- "2021 va fi anul in care multe companii, in special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca solutii pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut. Potrivit Sierra Quadrant, pentru multe dintre ele, chiar si in conditiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va fi…

- ​2021 va fi anul în care multe companii, în special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca soluții pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut. Potrivit analizei unei firme de consultanța, pentru multe dintre ele, chiar și în condițiile revenirii economiei…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca nu are niciun fel de emotie legata de motiunea simpla pe Sanatate depusa de PSD, pentru ca actuala coalitie de guvernare este solida si toata lumea este "in spatele lui Vlad Voiculescu". "Am discutat foarte succint si in coalitie acest subiect. Nu…

- Analiza privind evoluția de anul acesta a salariului minim in țarile europene arata ca, in majoritatea statelor care au un salariu minim statutar, acesta a crescut de la 1 ianuarie 2021, arata CNS Cartel...

- Romania risca sa rateze o ocazie istorica de a-și dezvolta economia cu ajutorul banilor europeni daca mediul privat nu iși va adapta business-urile la standardele UE. Dincolo de planurile guvernamentale, realitatea economica arata ca avem prea puține firme pregatite financiar și logistic pentru a absorbi…

- Cei de la PSD considera ca actuala guvernare, prin ”grija lui Cițu”, lasa deschis robinetul creșterilor de prețuri, in așa fel incat orice creștere a veniturilor romanilor va fi automat anulata. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL…

- Dupa cum s-a intamplat in Japonia in anii ‘90, anii intregi de dobanzi scazute si chiar negative din zona euro au dus la suspiciuni ca peisajul de business al regiunii adaposteste o multitudine de firme zombie, firme mentinute artificial in viata prin credite, scrie Financial Times, potrivit Mediafax.…

- ”Repere economice maramureșene” este breviarul elaborat și actualizat anual de Camera de Comerț și Industrie Maramureș care evidențiaza, prin date oficiale, starea economiei județene. Analiza prezentata in lucrarea ”Repere economice maramureșene – Ediția 2020” este realizata pe baza evoluției, respectiv…