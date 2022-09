20 de milioane de lei, „vămuiți” în buzunarul statului CARAȘ-SEVERIN – Acestea sunt incasarile in opt luni din 2022, realizate de Vama Naidaș și Biroul Vamal Caraș-Severin. Mai exact 2,6 milioane de lei incasați la punctul de frontiera cu Serbia, respectiv 18 milioane de lei incasați la nivel de județ! Suma vamuita la Naidaș poate parea mica insa, daca socotim și TVA-ul amanat de la plata, incasarile ajung la 3,7 milioane de lei, fiind foarte aproape de planul de 4 milioane de lei. Conform raportului de activitate, semnat de șeful Biroului Vamal Naidaș, Catalin Zarnescu, aceste incasari reprezinta taxe vamale si TVA incasat la operațiuni de punere… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

