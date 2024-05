1.500 de tatari, la marsul UDTTMR, la comemorarea a 80 de ani de la Surghiunul din 18 mai 1944 (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" s a dovedit a fi neincapator vineri, 10 mai, pentru etnicii tatari si prietenii comunitatii care au celebrat impreuna Ziua Limbii Tatare. Instituita oficial prin Legea nr. 256 2010, Ziua Limbii Tatare se sarbatoreste la data de 5 mai,…

- Ziua Suveranitatii Nationale si a Copilului, sarbatorita oficial in Republica Turcia in data de 23 aprilie, a fost marcata in aceeasi zi si la Constanta in cadrul unui spectacol dedicat in exclusivitate celor mai mici membri ai comunitatii turce. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Scolar…

- O delegatie din care au facut parte E.S. dl. Takashi Katae Ambasadorul Japoniei in Romania, dl. Hiroshi Kudo ndash; Prim secretar al Ambasadei Japoniei la Bucuresti si dl. Ryo Taniguchi ndash; Consilier al Ambasadei Japoniei la Bucuresti a efectuat o vizita de lucru la Constanta si a fost primita astazi…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 26.04.2024, ora 12. 00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si Proiect de hotarare nr. 162 2024 privind…

- In perioada 29 ndash; 31 martie a.c., jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica pentru o serie de evenimente sportive, cultural artistice si religioase precum si la actiunile de protest care au loc in judetul Constanta, potrivit IJJ Constanta. Dintre acestea mentionam evenimentul…

- ”Alezzi, dezvoltator imobiliar local din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro, in 2024, in crestere cu circa 150% fata de 2023, cand a inregistrat o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro. In acelasi timp, compania se asteapta sa incheie anul in curs cu un profit…

- „Romania a fost alaturi de Ucraina de la inceputul razboiului si ii multumim pentru generozitate”, a fost mesajul transmis de cei doua sute de refugiati ucraineni care au manifestat la Constanta, la doi ani de la invazia Rusiei. Marsul „730 de zile de genocid sangeros” s-a incheiat in fata Consulatului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 26 februarie 2024, la Paris, alaturi de o serie de lideri aliați, la o reuniune de lucru privind razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei și intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Reuniunea de nivel…