15 aprilie, una dintre cele mai teribile zile din istorie

15 aprilie este considerata cea mai grea zi din istoria omenirii, din cauza evenimentelor tragice care s-au produs de-a lungul anilor la aceasta data. In 1865, pe 15 aprilie a fost asasinat presedintele american Abraham Lincoln. In aceeasi zi, in 1912, Titanicul s-a scufundat si, 15 ani mai tarziu, fluviul Mississippi a provocat unele dintre cele mai mari inundatii din istorie. Datoria naționala a Statelor Unite a crescut peste 300.000.000.000 de dolari in 1962. In 1970 a fost masacrata minoritatea vietnameza din Cambodgia. Cel putin 800 de persoane si-au pierdut viata, iar cadavrele au fost aruncate…