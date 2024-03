Președintele SUA, Joe Biden a fost aspru criticat, deoarece a sarutat-o pe par pe Giorgia Meloni, aflata in vizita la Casa Alba. Agenția Ansa relateaza ca președintele american a intampinat-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, in Biroul Oval cu piesa ”Georgia on my mind” a celebrului Ray Charles . La plecarea de la Casa Alba, președintele Biden a sarutat-o pe par pe Giorgia Meloni . Cu viteza luminii, videoclipul s-a viralizat pe X, criticile facand referire și la alte episoade similare aparținand președintelui Biden . Acesta a fost acuzat ca ”adulmeca” parul și i s-a recomandat sa se abțina…