1,2 milioane de lei pentru repararea mașinilor din parcul auto al CEO Suma uriașa pentru repararea vehiculelor din parcul auto al Complexului Energetic Oltenia. Compania are in parcul auto sute de mașini pentru șefi și subunitați. Bugetul pentru achiziția serviciilor de reparare și de intreținere a automobilelor este de 1,24 de milioane de lei. Conform Complexului Energetic Oltenia, prin contractarea acestor tipuri de servicii ce privesc repararea și intreținerea autovehiculelor, se urmarește ca activitatea de transport sa se desfasoare in conditii optime și este necesar ca autovehiculele sa fie in stare buna de functionare si sa indeplineasca normele conform legislatiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

