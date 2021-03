Stiri pe aceeasi tema

- 10627 de elevi din județul Iași vor participa incepand de luni, 8 martie, la activitațile din Programul național pilot de tip „Școala dupa școala“. Astazi, 5 martie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit unitațile de invațamant ieșene care vor organiza activitați remediale in cadrul Programului…

- Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala dupa școala, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, nr. 3.300/19.02.2021, vizeaza organizarea, in școlile cu clase de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Programul național pilot de tip „Școala dupa școala“ derulat de catre Ministerul Educației pentru elevii pana la clasa a VIII-a se va implementa in unitațile de invațamant preuniversitar din județul Cluj, incepand cu 8 martie 2021 Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala dupa școala,…

- In conformitate cu Ordinul nr. 3300/2021, publicat in Monitorul Oficial, incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizeaza și asigura desfașurarea Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. In acest…

- Ministerul Educației organizeaza și asigura desfașurarea Programului național pilot de tip „Școala dupa școala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala dupa școala“ este organizarea, in școlile cu clase de invațamant primar și gimnazial,…

- Incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizeaza și asigura desfașurarea programului național pilot de tip „Școala dupa școala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. Acest program va fi implementat și in școlile din Dolj, anunța Inspectoratul Școlar…

- Au fost publicate, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 186/24.02.2021, Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a, inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educației, nr. 3300/19.02.2021. Programul vine…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași va distribui 4.300 de tablete pentru mai multe unitați școlare, urmand ca peste cateva saptamani sa se primeasca un nou lot. Acestea au fost primite de la Ministerul Educației prin programul Școala de acasa și este singura șansa a elevilor din mediul rural sa poata…