- Pachetul de stimulare a relansarii economice a Uniunii Europene dupa criza coronavirusului va fi de ordinul miilor de miliarde de dolari. Reuters a trecut vineri in revista detaliile care apar in declaratii publice ale presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ale comisarului european pentru…

- Eurodeputatii urmeaza sa adopte o rezolutie prin care se cere sporirea sprijinului pentru sistemele de sanatate din tarile membre si o strategie uniforma de ridicare a masurilor de urgenta. Pe de alta parte, documentul critica Ungaria si Polonia pentru atitudinea adoptata in perioada de criza. Sesiunea…

- Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID-19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. ''UE garanteaza peste 15…

- Comisia Europeana (CE) a propus, joi, instituirea unui instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile, astfel incat acestea sa se mentina pe linia de plutire. De asemenea, CE a propus…

- Uniunea Europeana spera ca inainte de venirea toamnei sa existe pe piata un vaccin contra coronavirusului, a afirmat marti dupa-amiaza presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, medic de profesie."Acceleram cercetarile, ieri am vorbit cu managerii unei companii inovatoare. Ei lucreaza…

- Uniunea Europeana trebuie sa aloce fonduri importante pentru a atenua efectele epidemiei de coronavirus asupra statelor membre, a spus, miercuri, Dacian Cioloș, președinte PLUS, intr-o discuție cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța MEDIAFAX.„Am avut azi (miercuri…

- Tarile membre ale UE au transmis marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia. In plus, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a promis Greciei, pe care a…