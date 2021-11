10 cumparaturi necesare pentru primul concediu cu bebelusul

IPJ Iasi: Comunicat de presa -05.11.2021

Nr. 68.715 din 5 noiembrie 2021 ACTIVITATI DE VERIFICARE, DAR SI CU SCOP INFORMATIV PREVENTIV IN CONTEXT COVID 19Pe tot parcursul zilei de ieri, 4 noiembrie a.c., politistii ieseni au actionat in colaborare cu celelalte structuri, in sistem integrat, privind verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul pandemic… [citeste mai departe]