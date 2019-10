Stiri pe aceeasi tema

- 'PSD, eu personal, nu vom vota guvernul Orban. Demersul pare unul de amatori, plecand de la desemnarea premierului si de la programul de guvernare inexistent. (...). Ramane doar ceea ce s-a prezentat in spatiul public pana acum de reprezentantii PNL si USR, respectiv disponibilizari in administratie,…

- UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. a lansat marți o emisiune de obligațiuni de rang senior cu maturitate de trei ani, in contextul unor condiții de piața favorabile. Suma atrasa prin oferta de obligațiuni este de 300 de milioane de euro, informeaza instituția financiara, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este instituția publica din Romania promovata de compania Microsoft ca exemplu de succes in utilizarea Inteligenței Artificiale (AI), arata un comunicat al AFIR, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- 'Colegii mei vor fi toti prezenti la motiune. Avem o singura colega care are o problema medicala majora si nu poate sa participe, sa fie aici alaturi de noi. In rest, suntem toti aici, vom vota la vedere, transparent. La USR nu exista niciun fel de risc. Suntem bloc pe un singur mesaj: Romania trebuie…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- Dan Barna, ati stiut ca Dacian Ciolos este nepotul Securistului “Vulpea”, fost sef al serviciului secret al MAI ? Ati stiut ca partidul lui Ciolos a fost infiintat de copiii tortionarului securist Alexandru Iordache, cel care l-a anchetat pe dizidentul Marius Oprea ?Dan Barna, citi securisti si copii…

- "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei…

- Veniturile au crescut cu 0,5% in trimestrul doi din acest an, la 10,39 miliarde de euro, in timp ce analistii previzionau un declin de 0,4%.Profitul operational de baza a urcat cu 0,9% in perioada aprilie-iunie 2019, la 3,38 miliarde de euro, usor peste asteptarile analistilor.Orange…