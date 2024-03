Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Dan Tanasa acuza faptul ca fostul șef adjunct al SRI Florian Coldea iși infiltreaza oameni in partid, referindu-se in principal la Ilan Laufer, care a anunțat separarea de „Alianța AUR” și l-a acuzat pe George Simion de presiuni asupra membrilor formațiunilor din alianța. „PSD+PNL, adversarii…

- Marian Vanghelie se ia direct de Florian Coldea! Fostul primar al sectorului 5 din Capitala a acuzat in emisiunea „Lupta pentru Romania” de la Realitatea PLUS ca Florian Coldea ar fi vandut resursele țarii fara sa ii pese macar o secunda de consecințe. Acuzațiile sunt fara exemple concrete„Eu cred…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a criticat sambata, 27 ianuarie, pe cei care au spus ca nu exista surse de finanțare pentru cresterea pensiilor și a folosit expresia „mai, magarilor!” la adresa celor care au contestat majorarea pensiilor, subliniind ca varstnicii sunt cei care au „construit Romania”.„Nu…

- Ministerul de Externe a transmis ca este ingrijorat cu privire la acuzațiile de implicare a 12 angajati ai Agenției ONU pentru refugiați in atacurile Hamas din 7 octombrie, din Israel. Totuși, Guvernul menține finantarea, contribuția voluntara de 200.000 de euro.

- Sunt convins ca nu ați priceput mare lucru, oricat de informați ați fi, din acest joc ciudat al unui partid care guverneaza și va intrebați daca in cazul unui comunicat de presa, in cazul relației cu o televiziune, in cazul relației cu presa cei de la putere acționeaza așa, cum anume acționeaza in cazul…

- O masa de aer rece va patrunde din nou pana in regiunea țarii noastre, iar in unele zone sunt așteptate ninsori și temperaturi scazute. Circulația atmosferica se va schimba brusc la sfarșitul primei saptamani din luna ianuarie. Un camp de presiune ridicata se va instala peste nordul și nord-vestul Europei,…

- „Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt cateva partide. Oamenii aleg politicienii mai degraba pentru imagine decat pentru programele lor. Majoritatea voteaza ca la cinema. Deci, suntem in campanie, a inceput de ani de zile. Cei care vor…

- „Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt cateva partide. Oamenii aleg politicienii mai degraba pentru imagine decat pentru programele lor. Majoritatea voteaza ca la cinema. Deci, suntem in campanie, a inceput de ani de zile. Cei care vor…