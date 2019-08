Stiri pe aceeasi tema

- Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabusit, vineri dupa-amiaza, in sudul Frantei, iar pilotul a murit in urma impactului cu solul, anunta autoritatile franceze, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Accidentul aerian a avut loc in zona localitatii Generac, situata…

- Accidentul a avut loc pe insula Storsandskar. Presa din Suedia a informat ca unii martori au vazut cum parasutistii au incercat sa sara din avion chiar inainte de prabusire. „Confirm ca toti cei aflati la bord au decedat”, a declarat Gabriella Bandling, purtatoarea de cuvant a municipalitatii Vasterbotten.

- O femeie in varsta de 25 de ani și fetița ei de doar 18 luni au murit intr-un teribil accident rutier petrecut in Franța. In același teribil accident și-a mai pierdut viața și un baiat al soțului ei, pe care il avea dintr-o alta casatorie, a notat botosaninews.ro. Aceștia au mers in Franța pentru a…

- Echipele de interventie au gasit, marti, cadavrul fetitei disparute in urma accidentului produs saptamana trecuta pe Fluviul Rin, bilantul ajungand la patru morti, anunta autoritatile germane si franceze, conform publicatiilor Stuttgarter Zeitung si Le Figaro, informeaza MEDIAFAX.Cadavrul…

- Trei romani au murit și alți patru au fost grav raniți intr-un accident rutier produs in nord-estul Franței. Mașina in care se aflau cei șapte conaționali a intrat in coliziune cu un camion in timp ce mergeau pe autostrada. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din dreptul comunei…

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.