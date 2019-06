Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul local din Hong Kong a decis miercuri sa amane a doua lectura a unui controversat proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au paralizat traficul rutier, o tactica utilizata…

- Proteste masive au avut loc in Hong Kong. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua lege a extradarii. In ultimele zile, proteste masive au avut loc in Hong Kong. Sute de mii de oameni au ieșit in strada. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea fața de un proiect de lege care ar permite ca suspecții…

- Zeci de mii de cehi au cerut la Praga, in aceasta seara, la Praga, demisia ministrului ceh al Justitiei, Marie Benesova. Acesta este al patrulea protest organizat in centrul orasului Praga fata de actualul ministru al Justitiei. Manifestantii sustin ca ministrul Justitiei ar putea compromite sistemul…

- A fost haos sambata in parlamentul din Hong Kong, existand ciocniri intre parlamentarii care sustin anumite amendamente pentru legea privind extradarea si cei care se opun acestora, noteaza The Guardian.

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Noua activiști pro-democrați au fost gasiți vinovați pentru tulburarea liniștii publice în contextul implicarii lor în protestele din Hong Kong, prin care oamenii au cerut o autonomie mai ridicata fața de China, potrivit BBC. Printre cei condamnați se numara trei activiști proeminenți,…

- Aceasta nu este prima data cand protestatarii incearca acest lucru. La inceputul lunii politistii au trebuit sa utilizeze gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a impiedica o tentativa similara.Protestatarii solicita organizarea de alegeri anticipate pe fondul mai multor acuzatii de coruptie…