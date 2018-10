Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza intr-un accident produs pe șoseaua Dej – Baia Mare, in apropiere de localitatea Cațcau. Evenimentul a avut loc in jurul orei 15, pe DN1C, la kilometrul 70+100, in afara localitații Cațcau. Motociclistul, un barbat in varsta de 70 de ani, domiciliat in…

- Un barbat de 62 ani a decedat pe DN 22B, intre Braila si Galati, dupa ce a fost lovit de o masina din judetul Constanta, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul Judetean de Politie Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au fost sesizati…

- Un accident rutier grav s-a produs miercuri in judetul Arges. Un sofer a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit violent cu un TIR. In urma impactului, pasagera din dreapta, o batrana de 88 de ani, a murit.

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce un microbuz s a rasturnat marti dimineata, pe DN6, la iesirea din localitatea Stoenesti spre municipiul Caracal, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Olt, Victor Enus citat…

- Pompierii Garzii Stoenești au fost solicitați sa intervina in comuna Stoenești, judetul Olt, la ieșirea spre municipiul Caracal, pe D.N. 6 – E 70, la un accident rutier. In accident a fost implicat un microbuz, in care se aflau șase ...

- O femeie in varsta de 41 de ani din Alexandria a murit, iar alte cinci persoane a fost ranite, marti dimineata, dupa ce microbzul in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national DN 6, la iesirea din comuna Stoenesti spre Caracal, județul Olt, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Olt,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul…