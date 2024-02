Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, la ieșirea din localitatea Sancraiu Almașului, pe D.N. 1 F, a avut loc un accident rutier. Din primele date oferite de IPJ Salaj se pare ca, in jurul orei 18, un autoturism a lovit in plin un pieton. Impactul a fost unul puternic, astfel ca pietonul grav ranit nu a mai putut fi salvat…

- O femeie a murit, iar sotul si fiica au fost raniti, dupa ce un sofer a incercat sa forteze un blocaj al agricultorilor francezi la Pamiers. In urma incidentului, trei barbati au fost plasati in arest la domiciliu. Nu se stie daca printre retinuti se afla si soferul, transmite observatornews.ro .

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Tragedie in Pitești, inainte de Anul Nou. O femeie a murit in propria ei mașina, in Pitești, dupa ce i s-a facut rau la volan. Mașina ei e afla parcata pe marginea strazii și avea ușile blocate. Polițiștii au fost alertațik de trecatorii care au vazut-o pe strada.

- ACCIDENT FEROVIAR la Sancel: O mașina lovita de tren, dupa ce o șoferița nu a respectat semnalizarile rutiere Un accident feroviar a avut loc luni dimineața, (4 decembrie) in jurul orei 07.00. Mai exact pe raza localitatații Sancel, la trecerea de cale ferata o mașina a fost lovita de tren. Din primele…

- O tragedie a avut loc in ziua de 1 decembrie, dimineata. Un pusti de 15 ani a murit in urma unui grav accident de masina. In acest eveniment rutier au fost implicati doi adolescenti. S-a intamplat pe raza comunei buzoiene Costești, judetul Buzau. Unul dintre tineri și-a pierdut viața, iar celalalt a…

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri, pe Drumul Comunal 156, in Costești. Doi tineri, in varsta de 15 si 18 ani, au furat o mașina aflata in fața unui imobil din localitate, potrivit opiniabuzau.ro . Potrivit IPJ Buzau, minorul in varsta de 15 ani s-a urcat la volan, in timp ce tanarul de…

- La data de 21 noiembrie 2023, in jurul orei 21.30, pe Drumul National 1, la kilometrul 392, o tanara de 18 ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, inspre Teiuș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus, din sens opus, de un barbat de 50 de ani, din municipiul Alba Iulia. In…