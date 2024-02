Ce tragedie! Un mare campion a murit la numai 24 de ani, după un accident de maşină (VIDEO) Curg lacrimi de suferinta in lumea sportului. Un mare campion a murit la numai 24 de ani, dupa un accident de masina. O alta persoana ar fi fost transportata de urgența la spital. Tragedia a avut loc duminica, 11 februarie. A murit Kelvin Kiptum Kenyanul Kelvin Kiptum, deținatorul recordului mondial la maraton, și antrenorul sau, […] The post Ce tragedie! Un mare campion a murit la numai 24 de ani, dupa un accident de masina (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe un drum național din Prahova. O șoferița a murit la volan, dupa ce a facut o manevra interzisa in trafic. Celelalte mașini nu au putut sa o evite, astfel ca i-au lovit din plin mașina. Femeia s-a stins din viața imediat, din cauza impactului puternic.

- In aceasta seara, la ieșirea din localitatea Sancraiu Almașului, pe D.N. 1 F, a avut loc un accident rutier. Din primele date oferite de IPJ Salaj se pare ca, in jurul orei 18, un autoturism a lovit in plin un pieton. Impactul a fost unul puternic, astfel ca pietonul grav ranit nu a mai putut fi salvat…

- Tragedie de proporții pe DN7. Directorul Casei de Cultura din Constanța a murit intr-un accident grav, in timp ce se intorcea de la o inmormantare din Valcea. Incidentul s-a produs dupa ce un șofer a intrat pe constrasens și a lovit mașina in care se afla acesta. Alte doua persoane au fost ranite.

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Tragedia a avut loc in comuna Balacița din județul Mehedinți. Trei adolescenți au acceptat propunerea tanarului de a se plimba cu mașina tatalui acestuia. Andrada a ales locul din fața. Cand mașina s-a rasturnat, fata a fost azvarlita la cațiva metri departare.

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax.ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea…

- O tragedie a avut loc in ziua de 1 decembrie, dimineata. Un pusti de 15 ani a murit in urma unui grav accident de masina. In acest eveniment rutier au fost implicati doi adolescenti. S-a intamplat pe raza comunei buzoiene Costești, judetul Buzau. Unul dintre tineri și-a pierdut viața, iar celalalt a…

- Doua persoane au fost gasite fara suflare, in aceasta dimineața, intr-o mașina blocata in nameți. Tragedia a avut loc in apropiere de localitatea Coșcalia, raionul Caușeni. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a IGSU, Liliana Pușcaș.