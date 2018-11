Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasita o solutie intre UE si Londra pentru a evita "o frontiera dura" intre Irlanda si Irlanda de Nord in proiectul de acord privind Brexitul, a anuntat miercuri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de AFP si Reuters. Problema frontierei irlandeze a blocat negocierile timp…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord îndelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, în ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat luni concluziile ciclului de „Consultari cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“ care a avut loc in Romania in perioada mai – septembrie (anul curent). Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare si sa nu acorde un tratament preferential cetatenilor Uniunii Europene, scrie presa britanica de marti, preluata de Reuters. Acordul de principiu…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters. Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că,…

- Liderii statelor Uniunii Europene au mentinut, cu ocazia summitului informal din orasul austriac Salzburg, presiunile asupra premierului Marii Britanii, Theresa May, cerandu-i garantii privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit…