Guvernul de la București a semnat acordul prin care se va aduce o investiție de un miliard de euro in Romania, dandu-și acceptul pentru un proiect de mare anvergura foarte aproape de Oradea, și care va genera peste 1.000 de locuri de munca in zona. Guvernul și-a dat acordul penru o investiție de un miliard