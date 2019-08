Stiri pe aceeasi tema

- Modulul spatial israelian Beresheet s-a prabusit pe Luna la 11 aprilie a.c., dupa o tentativa esuata de aselenizare, la bordul sau aflandu-se si mii de tardigrade, animale nevertebrate de dimensiuni foarte mici, intre 0,1 - 1,5 mm lungime, care ar putea sa fie inca in viata, conform unui material…

- In luna aprilie, 2019, sonda spatiala israeliana Beresheet s-a prabusit pe suprafata Lunii, aceasta lasand in urma fragmentele sale deteriorate si, mai important, cateva mii de tardigrade, noteaza Futurism, potrivit Mediafax.

- Pâna la urma, ar putea exista viața pe Luna: tardigradele, mici ființe virtual indestructibile, capabile sa reziste la radiații extreme, la o caldura sufocanta, la temperaturile cele mai reci ale universului și la decenii fara hrana, scrie AFP.Micile ființe microscopice nu sunt extraterestre,…

- O extincție în masa de care cu siguranța nu ai auzit, a șters de pe fața Pamântului o treime din viața marina. Acest lucru ar fi influențat existența animalelor din prezent. Care a fost cauza?

- Jennifer Lopez va produce si va interpreta rolul principal in "The Godmother" (Nasa), un film despre viata Griseldei Blanco, o femeie care dupa o copilarie saraca in Columbia a reusit sa-si formeze si sa conduca propriul cartel de droguri, conform publicatiei Variety. Surse care participa la acest proiect…

- Aflata intr-o scurta vacanța, dupa triumful de la Wimbledon, Simona Halep, 27 de ani, se relaxeaza pe insula greceasca Santorini, alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc, 40 de ani. Gandurile de a-și oficializa relația in fața ofițerului de Stare Civila ii dau tarcoale sportivei clasate pe locul 4 in topul…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata duminica intr-un accident de autocar care a avut loc intr-o zona rurala din vestul Venezuelei, informeaza luni AFP, citand surse din politie scrie Agerpres. "Paisprezece decese au fost constatate la locul accidentului. Treizeci si trei de raniti au…

- SpaceX, compania de rachete spatiale a miliardarului Elon Musk, a lansat joi primul lot de 60 de sateliti mici pe orbita joasa a Pamantului, acestia fiind destinati noului serviciu de internet Starlink al antreprenorului din industria high-tech, transmite Reuters potrivit news.ro.O racheta…