Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Militar Judetean Galati anunta ca a crescut la 30 de ani varsta maxima de recrutare a candidatilor pentru invatamantul universitar si postliceal militar de formare a ofiterilor si maistrilor militari. Modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 238 din 19 martie 2018. Candidatii din…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind modificarea varstei de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Astfel, varsta de pensionare pentru femei creste. Potrivit Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, promulgata…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anutat luni doua noi decese confirmate cu virus gripal. Este vorba despre o fetita in varsta de 3 ani, din judetul Botosani, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H1 pdm09, si o femeie in varsta de 40 de ani, din judetul Tulcea,…

- In prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar au fost completate si depuse, la nivel national, 97.021 de cereri, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei. Dintre acestea, 84.697 de cereri (87,3%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani (impliniti pana la data de 31 august…

- F. T. Astazi, se desfașoara ultima proba (cea scrisa) a concursului de incadrare din sursa externa și prin reincadrare, pentru ocuparea posturilor de polițiști și personal contractual din Poliția Romana. Pe cele 587 de posturi de ofițeri și agenți de poliție vor candida 3.057 de candidați, aceștia trecand…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.30 o femeie din Constanta, in varsta de 39 de ani a condus auto Mitsubishi pe Soseaua Mangaliei dinspre Complex Comercial, catre strada Caraiman si ajungand la parcajul pietonal din dreptul complexului Comercial Alpin, a surprins si accidentat usor un barbat…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Mai precis, proiectul de lege prevede acordarea de pensii speciale pentru…

- Alte doua persoane - doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani - au murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 99, conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citeste…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca in vederea recuperarii intarzierilor și a soluționarii numarului mare de solicitari, sambata, 24.03.2018, se va organiza la Deva o comisie de examinare pentru proba de traseu pentru obținerea…

- Helen Mirren a fost intotdeauna o prezența fermecatoare. In varsta de 72 de ani, actrița demonstreaza prin fiecare apariție ca varsta e doar o cifra. Fara nicio urma de make-up, actrița se transforma intr-o femeie oarecare, pe care cu greu a-i recunoaște-o pe strada. Cearcane mari ii apar sub ochi,…

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019 prima etapa . Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere 8 si 9 martie , pana la ora 18,00, au fost completate la nivel national 31.601…

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures a anuntat, miercuri, ca introduce, in premiera, un program de pregatire sportiva pentru candidatii la Medicina Militara din cadrul Facultatii de Medicina. Potrivit unui comunicat de presa al UMF Targu Mures, pentru anul universitar 2018-2019…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat unchiul, lovindu-l in cap, el intentionand sa fure de la barbat o suma de bani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 6 martie, un tanar in varsta de…

- Ministerul Apararii Naționale incepe procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari. De luni, cei care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari se pot inscrie in aceasta prima etapa a procesului de recrutare. Procedurile de recrutare se desfașoara in baza Legii…

- O adolescenta a fost ranita ușor in urma coliziunii dintre doua autoturisme, produse pe șoseaua de centura a Buzaului, langa Fabrica de Bere. Potrivit poliției, un barbat in varsta de 63 de ani, din Smeeni, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe Șoseaua Nordului dinspre București catre Maracineni,…

- Salvati Copiii Romania reclama faptul ca in Senat se afla un proiect legislativ care reglementeaza varsta maxima pana la care bebelușul poate sa fie alaptat in public, considerandu-l discriminatoriu. Un comunicat al ”Salvati Copiii” arata ca un proiect legislative privind protectia mamelor care alapteaza…

- Salvati Copiii Romania reclama faptul ca in Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza in spatiul public, dar care s-ar adresa doar mamelor care alapteaza copii care nu au implinit 24 de luni.

- David Ogden Stiers, un prolific actor american, devenit celebru dupa ce a interpretat un medic chirurg in serialul de televiziune "M.A.S.H.", a murit sambata la varsta de 75 de ani, informeaza Press Association. Agentul de presa al artistului a confirmat ca actorul american a decedat in…

- Numarul victimelor gripei a ajuns la 69 dupa ce a fost confirmat decesul unei femei in varsta de 76 de ani, din judetul Cluj.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT la adresa Guvernului: 'Slabirea justiției, prioritatea ZERO in prima luna de mandat...' "Femeie in varsta de 76 de ani, din…

- O analiza a Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, cu privire la evolutia ratei șomajului și a angajarilor in prima luna a anului 2018, arata ca persoanele care și-au gasit un serviciu in ianuarie, prin intermediul institutiei, sunt din toate categoriile de varsta. ...

- Nicola White, o tanara mamica din Llanelli, a fost diagnosticata cu o boala cumplita. Cu toate ca suferea de cancer osos, mamica in varsta de 33 de ani s-a luptat cu boala inca de la varsta de 16 ani.

- În clasa pregatitoare pot fi înscrisi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscrisi…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie. ‘In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Secretul tinereții Laurei Lavric a fost dezvaluit. Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toți cei 100.000 puși in joc la aceasta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Deși vedeau cum…

- Viorel Paunescu este, fara doar si poate, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din tara noastra. Lipsit de grija zilei de maine, la frumoasa varsta de 82 de ani, fostul patron al clubului Steaua este un romantic incurabil, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt dovada clara ca iubirea…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Actrita Sarah Jessica Parker a spus, intr-un interviu recent ca secretul unei casatorii fericite, dupa multi ani, este „dinamismul”. Actrita in varsta de 52 de ani, care este casatorita cu actorul Matthew Broderick, in varsta de 55 de ani, de mai bine de doua decenii, a spus, intr-un interviu pentru…

- ALOCATII 2018. Valoarea alocatiei lunare nu s-a modificat in 2017, iar pentru 2018 nu s-au anuntat modificari ale plafonului pentru alocatii. Valoarea alocatiei se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta (ISR), care este in prezent de 500 lei. Modificarea legii salarizarii…

- Exista mai multe apeluri la programul educatie, care cuprinde vizite pregatitoare, fiind un fond pentru relatii bilaterale, cooperare in invatamantul universitar si mobilitati in invatamantul universitar. Bugetul segmentului de cooperare in invatamantul universitar este de 570.000 de euro, finantarea…

- Momente grele pentru o familie din Braila! Un student de la Facultatea de Agronomie a fost dat disparut de acasa. Madalin Stefanita Varga, din satul Titcov, comuna Frecatei, este cautat de oamenii legii dupa ce familia l-a dat disparut. Tanarul in varsta de 23 de ani a fost vazut ultima oara la o discoteca.

- Calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 au fost puse in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Potrivit proiectului, cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant. „Parinții ai caror copii implinesc…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov organizeaza o noua etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa devina voluntar la SMURD . Aflata la cea de-a treia etapa, campania ”Salvator din pasiune” iși dorește sa creeze o legatura tot mai stransa intre societatea civila…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- In anul universitar 2018 - 2019 vor fi 170 de locuri pentru specialitatea medicina generala, 15 pentru medicina dentara si 15 locuri pentru disciplina farmacie. Locurile vor fi repartizate celor doua catedre ale Institutului Medico-Militar astfel: Bucuresti - 70 de locuri pentru specialitatea…

- Vineri, 19 ianuarie a.c., va avea loc evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de ofiter specialist I (consilier juridic) la compartimentul Juridic si subofiter tehnic principal la Serviciul Logistic, compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar si…

- Centrul Militar Judetean (CMJ) Salaj, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile militare de invatamant…

- Vești bune pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Potrivit legislației in vigoare, tinerii care indeplinesc anumite condiții vor putea depune cereri pentru a primi de la stat un teren gratuit pe care iși vor putea construi propria locuința. Programul se adreseaza persoanelor…

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018 2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate astazi.Bursa profesionala…