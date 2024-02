Perioada de recrutare pentru posturile de soldați și gradați profesioniști a fost prelungită (MApN) Perioada de recrutare pentru posturile de soldați și gradați profesioniști a fost prelungita (MApN) Perioada de inscriere a candidaților pentru posturile de soldați și gradați profesioniști din cadrul activitaților derulate, in aceasta perioada, de Ministerul Apararii Naționale, se prelungește pana la data de 8 martie 2024. Astfel, procesul de recrutare și selecție pentru posturi de soldați și gradați profesioniști, se desfașoara dupa urmatorul calendar: - inscrierea candidaților: 12.02 – 08.03.2024; - selecția candidaților: 19.02 – 15.03.2024; - efectuarea examinarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

