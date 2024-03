Stiri pe aceeasi tema

- Peste 58% dintre elvețieni au votat duminica in favoarea platii celei de-a 13-a pensii. In schimb, cea de-a doua initiativa, vizand majorarea treptata a varstei de pensionare, de la 65 pana la 66 de ani, a fost respinsa de 74,7% dintre alegatori, potrivit La Libre, citata de News.ro.Propunerea pentru…

- Incepand cu data de 1 martie 2024, o serie de ajutoare de la stat se vor majora. Este vorba despre cele care se calculeaza in raport cu indicatorul social de referința (ISR), care a fost majorat cu rata medie anuala a inflației din 2023. Pentru 2023, INS a anunțat o rata a inflației de 10,4%. Astfel,…

- B1.ro Romanii care au muncit pe salariul minim pe economie vor beneficia de o pensie mai mare, in contextul majorarii acestora. Pensia minima de 1.281 de lei Pana acum, romanii care au muncit 35 de ani pe salariul minim pe economie aveau aceeași pensie ca cei care incasau indemnizația minima pe economie, dar…

- 4.759.711 de pensionari sunt inregistrați in Romania, iar pensia medie lunara este de 2.244 de lei, arata datele pentru luna ianuarie 2024, centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Dintre cei aproape 5 milioane de pensionari, 644.740 aveau perioade lucrate in agricultura, iar pensia medie…

- O buna parte din pensionarii romani beneficiaza de pensia minima garantata. Dupa majorare acesta a crescut la 1.281 de lei. Mulți spun insa ca nu poți trai cu acești bani! Pensia minima garantata in Romania este acordata persoanelor care au indeplinit condițiile de varsta și stagiul minim de cotizare,…

- Pensiile, indemnizația sociala pentru pensionari, salariile bugetarilor, cu unele excepții, și alocațiile pentru copii au crescut de la 1 ianuarie 2024. Care e pensia minima și cu cat crește punctul de pensie Pensia minima (sau indemnizația sociala pentru pensionari) crește de la 1.125 lei, la 1.281…

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Numarul mediu de pensionari a fost de 4.979.000 de persoane, in crestere cu 1.000 de persoane fata de trimestrul 2, iar numarul mediu de pensionari de asigurari…

- Pensii 2023: Cate persoane varstnice din Romania traiesc cu pensia minima, de 1.125 de lei, in luna decembrie Pensii 2023: Cate persoane varstnice din Romania traiesc cu pensia minima, de 1.125 de lei, in luna decembrie Recent, ministrul Muncii a dezvalui canți pensionari romani primesc pensia minima…