USR și-a ales conducerea. Care este componența echipei președintelui Dan Barna USR a votat, la Congresul Național de la Timișoara, componența Biroului Național, dupa ce delegații l-au validat pe Dan Barna în funcția de președinte al formațiunii.



&"O sa dau citire colegilor mei care fac parte din Biroul Național, prin votul democratic. Rezultatul este unul democratic. De astazi, acest partid, în mod compact și solidar, va participa la cele trei campanii electorale care vor duce USR și Alianța USR-PLUS la guvernare&", a declarat Barna.



Componența echipei USR:



Iulian Bulai, deputat USR de Neamț, vicepreședinteStelian Ion deputat USR de Constanța,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

