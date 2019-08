Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat vineri la Roma ca le va propune statelor Uniunii Europene un nou pact privind migratia, dupa ce Italia si Malta si-au inchis porturile pentru a forta relocarea migrantilor salvati pe Mediterana catre alte state ale UE, informeaza…

- Viorica Dancila, convorbire telefonica cu Ursula von der Leyen Foto arhiva Premierul Viorica Dancila a avut luni o convorbire telefonica cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ocazie cu care si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent în cadrul Colegiului…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, a primit-o marti la Palatul Elysee pe Ursula von der Leyen, viitorul presedinte al Comisiei Europene, afirmand ca impartasesc aceleasi prioritati pentru a deschide o "noua pagina" a Uniunii Europene, scrie agerpres.ro.

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene, potrivit Agerpres.Ea va ocupa acest post incepand cu 1 noiembrie 2019 si ii va urma in functie luxemburghezului Jean Claude Juncker,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a catalogat situația de la varful UE, unde s-a anunțat un candidat-surpriza la Comisia Europeana, ca fiind „blestemul Mioriței”„Blestemul Mioriței: niciunul dintre cei trei detractori ai Romaniei - Martin Weber, Frans Timmermans, Guy Verhofstadt - nu…