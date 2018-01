Un nou caz Belina, dar la Giurgiu

Stiri pe aceeasi tema

- "Prezenta propunere legislativa propune transmiterea Lacului de acumulare Gradinari, inclusiv digurile de contur Zorile si Podisoru, parau Valea Ilfovat si a barajului Gradinari, din domeniu public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” – Directia Apelor Arges –…

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu a initiat o lege prin care propune transferul lacului de acumulare Gradinari, a barajului din aceasta zona si a tuturor anexelor din domeniul public al statutului si din administrarea Apelor Romane in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea CJ.

- Senatorul PSD Liviu Tit Brailoiu a depus in luna decembrie a anului trecut o initiativa legislativa care prevede trecerea Lacului de acumulare Gradinari, inclusiv digurile de contur Zorile si Podisoru, parau Valea Ilfovat si a barajului Gradinari, din domeniul pbulic al statutului si din administrarea…

- Niculae Badalau, senator și șef al PSD Giurgiu (foto: www.cotidianul.ro) și Felix Stroe, ministrul Transporturilor și șef al PSD Constanța (foto: www.info-sud-est.ro) Surse din PSD au declarat pentru jurnaliștii Hotnews.ro ca Niculae Badalau, unul dintre liderii partidului, ar negocia dur in meciul…

- Senatorul PSD de Constanța, Nicolae Moga, este de parere ca partidele coaliției ar fi trebuit sa abordeze legile in ordinea prioritaților, incepandu-se cu Sanatatea, insa decizia ar fi fost politica. Tot el susține ca a refuzat sa semneze noul proiect de lege inițiat de deputatul Catalin Radulescu,…

- Au ieșit scantei, saptamana trecuta, in Parlamentul Romaniei! Un senator al Uniunii Salvați Romania (USR), Florina Presada, l-a acuzat pe senatorul PSD, Liviu Tit Brailoiu, ca i-a adresat injurii in Parlament.Ulterior, Brailoiu a negat cele susținute de Presada. Fost prefect de Constanța,…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Comportament suburban în plenul Senatului, unde un senator PSD a jignit-o pe una fintre colegele sale de la USR.Incidentul a avut loc dupa ce senatorii USR au început sa le împarta colegilor social-democrați și ALDE copiiale carții ”Ferma Animalelor”,…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Senatorul USR Florina Presada sustine ca joi, in timpul sedintei de plen, dupa ce le a oferit senatorilor social democrati cate un exemplar din volumul Ferma animalelor de Orwell, a fost injurata de Liviu Brailoiu, informeaza Agerpres.ro. Pot sa relatez contextul: membrii grupului parlamentar USR ofereau…

- Conducerea Apa Canal 2000 SA anunța locuitorii din Argeș ca lucrarile specifice in sistemul de alimentare cu apa și de canalizare pe domeniul public sunt executate exclusiv de SC Apa Canal 2000 SA in localitațile din aria sa de operare. Lucrarile de bransare/racordare a imobilelor sunt executate de…

- Mai multi senatori USR au scos, in timpul discursului lui Serban Nicolae, pancarte cu sloganul „Toti pentru Justitie”, in timp ce parlamentarii PMP au parasit sala. Sedinta de plen in care se dezbate Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost reluata, dupa ce initial presedintele…

- "Guvernul Romaniei a chemat in judecata Primaria municipiului Galati, pentru ca nu a folosit terenul respectiv in conformitate cu HG 512/2002. In ultimii zece ani de zile, Galatiul nu a respectat destinatia acestui teren, aceea de a se construi aici locuinte. Ei au concesionat terenul in scop agricol…

- Un senator de Cluj cere oficial demiterea prefectului Senatorul USR de Cluj Mihai Gotiu a cerut premierului Tudose, intr-o interpelare oficiala, demiterea din functie a prefectului judetului Cluj, pentru " incapacitatea de a gestiona criza depozitelor de deșeuri de la Pata Rat". "INTERPELARE OFICIALA:…

- UPDATE: Directia de Sanatate Publica Brașov a primit, marți, 5 decembrie, 16.803 doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite medicilor de familie, spitalelor si centrelor de plasament, pentru campania de imunizare gratuita care va incepe astazi. Luni au primit serurile instituțiile din Constanta,…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce priveste domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anuntul privind demararea procedurii de achizitie pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- De cateva zile pe pagina oficiala a MApN se afla, in dezbatere publica, o hotarare privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate din mai multe judete, printre care si Constanta.In…

- Dezbateri aprinse din nou in plenul Consiliului Județean, pe tema centrului pilot de legume-fructe. Proiectul a ajuns pentru a doua oara pe masa aleșilor județeni, insa nici de data aceasta nu a avut succes. Proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public al comunei Tomnatic in domeniul public…

- Procurorii pot ancheta hotarârile de guvern cu carcater individual, potrivit unei decizii a Curții Constituționale (CCR). CCR a respins, ieri, cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si a constatat ca nu exista conflict juridic între…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins joi cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și a constatat ca nu exista conflict juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut…

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Consilierii judeteni vor aproba in sedinta de la finalul acest luni aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, strada Soveja nr. 17, din domeniul public al statului in domeniul public al…

- Vremea se raceste in acest weekend. Ciclonul Peter va aduce lapovita si ninsori in nordul tarii. Iar in sud si sud vest, un alt ciclon, botezat Numa, va determina ploi abundente. Astazi, vremea se va mentine in general inchisa. In jumatatea de sud a tarii va ploua pe arii extinse, iar local, mai ales…

- Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile cu moartea la adresa sa este unul fals.”Am depus o plangere penala la Politie pentru amenintari cu moartea primite pe Facebook in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj.…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, inițiator in parlament al modificarilor la Legile Justiției in varianta trimisa de ministrul Tudorel Toader, inițiator al legii privind inființarea paradisurilor fiscale in Romania, și susținator al schimbarii definiției ”abuzului in serviciu”, a vorbit la ”Interviurile…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie pronuntarea asupra cererii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor

- Președintele Curții Constituționale a României, Valer Dorneanu, a calificat drept "complexa" solicitarea președintelui Senatului de a se constata conflictul juridic între Guvern și DNA în cazul Belina, solicitare care este

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, inițiator in Parlament al modificarilor la legile justiției in varianta trimisa de Tudorel Toader, inițiator al legii privind inființarea paradisurilor fiscale in Romania, va vorbi la ”Interviurile Libertatea LIVE” despre justiție, partidul și coaliția la guvernare, despre…

- Consilierul judetean PSD Cosmin Rares Draghici si a depus raportul de activitate pentru primul an de mandat. Alesul judetean este fiul lui Dumitru Draghici, cel care administreaza Cimitirul Central din Constanta.Intorcandu ne la raportul de activitate al consilierului Draghici, acesta noteaza ca "performantaldquo;…

- La finalul anului trecut, Ziarul Gandul a publicat la finalul un articol conform caruia la fiecare șase ore un medic roman parasește țara, ca sa inceapa un nou contract de munca in strainatate. Cum se prezinta situația la nivelul fiecarui județ și care sunt cei mai norocoși romani, cand au nevoie de…

- „Poate ca si sfat din partea mea, pe care de fapt i l-am si spus, sa se comunice mai mult pe acest subiect (masurile fiscale, n.r.) pentru ca e o etapa importanta in a explica de ce sunt bune aceste masuri. Deocamdata auzim in spatiul public doar explicatiile celor care critica, ceea ce nu e in…

- Consiliul Local Galati a aprobat astazi, intr-o sedinta extraordinara, trecerea terenului aferent drumului de centura din domeniul public si administrarea municipiului Galati in domeniul public si administrarea Consiliului Judetean Galati pentru a putea fi modernizat si reabilitat printr-un proiect…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților l-a votat pe fostul premier Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia ANCOM. Pe 24 octombrie, Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor au adoptat un raport…

- Luni, 6 noiembrie 2017, consilierii judeteni au votat o hotarare care prevede trecerea unor suprafete de teren aferente drumului de centura din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al judetului, iar marti, 7 noiembrie, este randul Consiliului Local sa aprobe solicitarea Consiliului…

- ”In momentul de fata cred ca Misa este doar o victima. Artizanii acestui dezastru se numesc Dragnea, Valcov, Olguta Vasilescu si alti specialisti, in mod deosebit din Kiseleff si nu din Palatul Victoria. As mai sublinia faptul ca cum se culeg doar roadele nesabuintei, a demagogiei si a platii de…

- Consilierii județeni au avut de votat un proiect privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Tomnatic in domeniul public al județului. Asta insemnand preluarea terenului de la Tomnatic in administrarea CJT pentru construcția centrului pilot de legume și fructe. Aleșii județeni liberali…

- Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitați din 17 județe – Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridica si de administratie din Senat, iar daca luni nu va fi votata de plenul Senatului, va fi adoptata tacit urmand a fi transmisa Camerei Deputatilor care este for decizional. In cadrul dezbaterilor din comisia de administratie…

- Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, responsabil cu domeniul naval, Ionel Minea, l-a demis, vineri, pe directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, dupa ce a analizat cauzele care au dus la producerea incendiului de la bordul navei…

- Regulamentul privind detinerea, cresterea, circulatia cainilor comunitari si celorlate animale de companie si de ferma din oras a starnit ample polemici. Contestatarii acuza ca in document sunt incluse cateva reguli aberante, precum amendarea proprietarilor ale caror animale urineaza pe domeniul public…

- Demersul construirii Spitalului Regional de Urgenta din Iasi a inregistrat un nou pas important. Marti, 24 octombrie, a fost semnat protocolul privind transmiterea terenului din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local in domeniul public si administrarea Ministerului Sanatatii.…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj, Ion Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca in cursul acestui an a crescut la 29 numarul incendiilor la rampa de deșeuri de la Pata Rat și, se pare, ca focul a fost provocat intenționat. ''Începând…

- Numarul deceselor cauzate de infecția cu virusul West Nile a ajuns la 13, ultimul caz fiind confirmat recent, in cazul unui barbat in varsta de 79 de ani, din București. Alte doua cazuri de infecție cu virusul transmis prin ințepatura țanțarilor sunt sub investigare, a anunțat Centrul Național de Supraveghere…

- Politistii locali din Galati au descoperit numeroase nereguli la agentii economici care isi desfasoara activitatea in incinta Comat SA. Acestia ocupasera domeniul public cu materiale de constructii sau depozitasera ilegal deseurile, iar unii nu aveau autorizatie de mediu.

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a susținut, astazi, o declarație politica intitulata „Ziua Armatei Romane – 25 octombrie”. Virginel Iordache le-a vorbit colegilor din Senat despre importanța acestei zile, dar și despre rolul armatei, instituție fundamentala a statului roman. Iordache a…

- Rastunare de situație în scandalul dintre sociologul Mirel Palada și senatorul USR Mihai Goțiu. Dupa scandalul din studioul unui post de televiziune, Mirel Palada a trimis o scrisoare catre președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Mihai Gotiu: „Domnule Palada, ne…

- "Ma bucur ca cei de la BNR au inteles ca tot ceea ce inseamna acolo baza sportiva trebuie sa revina sportului. In Comisia economica am decis sa promovam o lege de compensare prin care BNR va ceda acele terenuri. Datele tehnice urmeaza sa fie analizate de catre un grup de lucru format din reprezenatati…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.922 locuri de munca, în data de 17 octombrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretele pentru eliberarea din functia de ministru a lui Sevil Shhaideh, de la Ministerul Dezvoltarii, a Rovanei Plumb de la Ministerul Fondurilor Europene si a lui Razvan Cuc de la Ministerul Transporturilor. Ulterior, Klaus Iohannis a semnat decretele…