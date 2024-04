Stiri pe aceeasi tema

- Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului despre operațiunile de deratizare care se vor efectua pe domeniul public Primaria Municipiul Turda in colaborare cu societatea DDD Insecto SRL va

- Echipa Digi24 care filma un material pentru emisiunea „Statul la stat” a fost oprita și legitimata de doi polițiști care și-au motivat acțiunea prin faptul ca sunt polițiști, iar jurnaliștii sunt suspecți. Agentul nu a putut preciza pentru ce sunt suspecți jurnaliștii Digi24.

- Societatea „Meridian 22”, care administreaza serviciile de alimentare cu apa și canalizare in Lugoj, va efectua vineri, 23 februarie, lucrari de mentenanța la Uzina de apa nr. 2, de pe strada Timișorii. Din aceasta cauza, intre orele 8:30 – 12:30 se va intrerupe furnizarea…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat o noua dispozitie prin care mai multe vehicule aflate pe domeniul public vor fi ridicate. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat o noua dispozitie prin care mai multe vehicule aflate pe domeniul public vor fi ridicate. Astfel,…

- Un tanar a fost sancționat de polițiștii locali pentru ca a aruncat șapte saci cu deșeuri din construcții pe Bd. Iuliu Maniu din Timișoara. De asemenea, acesta a fost somat sa ii ridice și sa ii predea unui agent autorizat.

- "Atentie! Mesaj fals, promovat pe Facebook. Intr-o postare pe o pagina de social media este promovat in mod fals un mesaj cu referire la serviciul de transport public din Bucuresti. In imaginea care insoteste postarea cu mesajul fals sunt utilizate elemente de identitate ale STB SA - respectiv autobuzul,…

- Management de top la fabrica de medicamente ce se construiește in TURDA! Mihai Fugarevici, Directorul General STADA Romania, a primit premiul de Excelența pentru Leadership in domeniul farmaceutic! Premiul a

- In baza cererii nr. 111670 din data de 11.12.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului MMO MEDICAL S.R.L..Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Crucea, comuna Crucea,…