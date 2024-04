Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de parcare vor fi amenajate pe strada Frederic Mistral, in imediata apropiere a Tribunalului. Este vorba despre un teren pe care se afla o fosta centrala termica, precum și ruinele fostei sali de sport 1 Mai care a fost cuprinsa, nu cu foarte mult timp in urma, de un incendiu. Dupa demolarea…

- Nu mai puțin de 9 procese au fost pierdute definitiv, de catre firma care se ocupa de salubritatea in oraș. Aceasta a contestat in instanța mai multe sancțiuni aplicate de catre Primaria Alba Iulia, privitoare la neindeplinirea serviciilor de ridicare a gunoiului in mai multe zone. Pe aceasta cale le…

- Oamenii in cauza și-au gasit adapost, mai ales pe timp de noapte, in mai multe zone din municipiu, fie in cladiri dezafectate, in gherete ori chiar sub cerul liber. Majoritatea dintre ei sunt din localitați ale județului nostru, dar și din zone cum ar fi Aradul, Suceava sau Covasna. In ultimele zile,…

- Garajele se afla in spatele Bulevardului Transilvaniei, in zona școlii gimnaziale „Ion Agarbiceanu”. Contractul de concesiune pentru aceste construcții a expirat, astfel ca proprietarii au primit notificari. Cetațenii in cauza pot demola singuri garajele, pana in data de 19 februarie. In caz contrar,…

- La sfarșitul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie, polițiștii locali din Alba Iulia și-au continuat misiunile pe raza municipiului. Timp de o saptamana, au fost identificate mai multe situații in legatura cu persoane care apelau la mila publicului dar și privitoare la nerespectarea legislației…

- Lipsa camerelor de supraveghere in oraș este una dintre nemulțumirile pe care albaiulienii le reclama de ani buni incoace. Problema va fi rezolvata, odata cu finalizarea lucrarilor la proiectele de mobilitate și amplasarea, in aceste zone, a unor sisteme de supraveghere performante. In total, vom avea…

- “La finalul anului trecut și inceputul acestui an, pe mai multe strazi din Alba Iulia au fost montați stalpii pentru noul sistem de iluminat modern. Lucrarile au presupus, inclusiv, decopertari in zona trotuarelor, fara de care echipele de muncitori nu puteau sa efectueze racordurile și montajul. Dincolo…