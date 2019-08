Ucraina îşi exprimă ''protestul energic'' faţă de vizita lui Putin în Crimeea Ucraina si-a exprimat duminica "protestul energic" fata de vizita presedintelui rus Vladimir Putin in peninsula Crimeea, anexata de Moscova in 2014 si pe care Kievul o considera teritoriu "ocupat temporar", informeaza EFE. Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii de MAE de la Kiev, vizita lui Putin, survenita sambata, constituie "o violare brutala a suveranitatii nationale si a integritatii teritoriale" a Ucrainei. "Intentiile partii ruse si ale presei din aceasta tara de a prezenta aceste 'vizite' drept vizite 'obisnuite' ale functionarilor rusi in interiorul tarii sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

