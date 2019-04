Uciderea trupului cu fapta, uciderea sufletului cu vorba

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa raspunda atacurilor lansate de președintele Klaus Iohannis, la evenimentul din Parlament in care au fost celebrați 15 ani de la intrarea Romaniei in NATO. “Este cu certitudine cea mai importanta garanție de securitate a Romaniei. Țara noastra a fost mereu un…

- Unii oameni se roaga in tramvai, in mașina, pe strada, cand muncesc, la serviciu sau prin casa, și este primita acea rugaciune, are același efect, dar rugaciunea solemna este socotita acea rugaciune pe care i-ai dedicat-o lui Dumnezeu, strict timpului liturgic. Delicatețea și educația spirituala ma…

- Procurorul Adina Florea a inregistrat un dosar penal pe numele lui Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dupa o plangere depusa de luju.ro, potrivit News.ro. Dosarul a fost inregistrat dupa ce luju.ro a depus o plangere…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Teleorman si o femeie de 41 de ani din judetul Olt au murit din cauza virusului gripal, numarul total de decese de la inceputul sezonului ajungand la 72, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP). Un barbat in varsta de 32 de ani din judetul…

- Trei barbati in varsta de 40, 49 si 93 de ani din judetele Giurgiu, Braila si respectiv Bucuresti, precum si o femeie de 87 de ani din judetul Iasi au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand astfel la 43. Cu totii sufereau si de alte boli si nu erau vaccinati antigripal. Potrivit…

- “Cui te rogi? Cin’ te-asculta? L-a vazut cineva pe Dumnezeu?” Este expresia pe care o intalnim foarte des in lumea cotidiana. Și tocmai aici vine Dumnezeu sa ne clarifice noua un lucru! “Imparatia lui Dumnezeu este inauntrul vostru” (Luca 17, 21). Eu, cand ma rog, cui ma rog? Ma rog mie in interior,…

- Aerul tare de munte se pare ca afecteaza judecata unor organe ale legii din județul Brașov. Procurorii au descoperit ca faptele lui Gabriel Ion Cosma, inițial ofițer de poliție in cadrul Secției 5 de la Poliția Zarnești, nu au nicio legatura cu meseria sa, fiind demne de cele ale unor interlopi. Dosarul…

- De ce Biserica Creștina sau Universalitatea Creștina Ortodoxa nu permite incinerarea unui mort și de ce uneori se permite incinerarea unui mort? De ce uneori este ingaduita incinerarea unui mort și de ce uneori este condamnata de biserica incinerareaunui mort? Ce ii facem noi mortului? Il spalam sa…