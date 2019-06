Tăriceanu: Diaspora este folosită în scop electoral "Vorbiți despre incapacitatea votului pentru diaspora. Mi-am adus aminte ca in 2007 parlamentarii PD au depus o moțiune de cenzura pe aceasta tema. De atunci s-au perindat la guvernare guverne cu o deschidere extraordinara spre diaspora: Cioloș, Boc, Ungureanu. De ce nu a rezolvat niciunul problema diasporei? Pentru ca ea e folosita in scop electoral. De ce președintele a anunțat referendum pe 16 mai? Iohannis a facut o mica șmecherie", a spus Calin Popescu Tariceanu in Palatul Parlamentului. Vezi și: Vot moțiune de cenzura. Tariceanu: ''Am spus lucruri care va dor'' Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

