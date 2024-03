Stiri pe aceeasi tema

"Votul este singura noastra arma", este concluzia discursului caștigator al concursului de discursuri pentru liceeni "Puterea Cuvintelor". 15 elevi au participat, luni, la concursul organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații "Ovidius" din Constanța, unde au discutat…

Astazi, 26 martie 2024, prefectul Radu Roca convocat o ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai primariilor din județ pentru pregatirea procesului electoral din 9 iunie 2024.

Intr-un eveniment care arunca o umbra asupra forței militare ucrainene, armata rusa a reușit sa distruga unul dintre cele șase sisteme de rachete de precizie HIMARS furnizate de SUA Ucrainei.

Un meci NFL intre Kansas City Chiefs și Miami Dolphins desfașurat la temperaturi de pana la minus 33 de grade Celsius a condus la amputarea degetelor unor spectatori din cauza degeraturilor extreme.

Delegația austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral al Partidului Popular European care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spațiul Schengen, iar europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat miercuri ca manifestul a fost votat in unanimitate, potrivit G4Media.ro.

Serviciul de Medicina Legala din cadrul Spitalului Județean de Urgența Satu Mare urmeaza sa fie dotat cu un aparat de depistare a tuturor formelor de droguri.

- Anul 2024 este crucial pentru Romania din punct de vedere politic. Este pentru prima data cand vor fi organizate toate cele 4 randuri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare, dar și cele pentru desemnarea președintelui țarii.