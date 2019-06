Surpriză URIAȘĂ în industria din România - Afacerile din acest domeniu au EXPLODAT Surpriza in domeniul economic din Romania. Un sector a inregistrat o creștere uriașa. Lucrarile de constructii au crescut cu 33,4% in aprilie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, nivel crescut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In martie, fata de aceeasi luna a anului trecut, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 23,4%, respectiv cu 18,7%, conform News.ro. Citește și: Calin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

