Summit G20 în Japonia, la Osaka: Liderii celor mai mari puteri, divizaţi mai mult ca niciodată "Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput vineri la Osaka, transmite AFP.



Un prim subiect controversat il reprezinta comertul."Va fi mult de munca", a declarat premierul australian Scott Morrison dupa intalnirea de joi seara cu presedintele Donald Trump."Am parasit cina spunandu-mi ca va fi dificil" de conciliat pozitiile americana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput…

- Liderii celor mai mari 20 de puteri ale planetei se reunesc vineri si sambata in orasul-port din vestul Japoniei pentru intalnirea anuala a unei familii internationale care, de la initierea acestor reuniuni in 2008, nu inceteaza sa se destrame. Un prim subiect controversat il reprezinta comertul."Va…

- Expozitia "Picasso, nasterea unui geniu", cea mai mare expozitie cu lucrari ale celebrului pictor spaniol ce a fost prezentata in China, are vernisajul sambata, la Beijing, transmite AFP potrivit Agerpres. Continand mai mult de 100 de opere semnate de Picasso, panze, sculpturi si desene, expozitia…

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP. Desi se afla in Grupa A, Franta a obtinut ''prin ricoseu''…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi China cu aplicarea de noi taxe pentru bunuri in valoare de cel putin 300 de miliarde de dolari. Pe de alta parte, autoritatile de la Beijing raspund in cazul Huawei cu deschiderea unei acnhete impotriva companiei americane de curierat FedEx.

- Ministerul Comerțului nu a precizat care sunt țarile sau companiile vizate, dar avertismentul este an masura sa amplifice tensiunile dintre China și SUA, dupa ce Washingtonul a interzis companiilor americane sa faca afaceri cu Huawei. Lista va include entitațile care incalca regulile pieței…

- Ambasadorul Chinei la Paris semneaza in cotidianul «Les Echos» un amplu articol in care prezinta și explica poziția țarii sale fața de actualul razboi comercial dintre Statele Unite și China, fața de impactul negativ pe care acest conflict il are asupra tuturor parților. Dar, subliniaza Zhai Jun, nu…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca guvernul sau va lua o decizie cu privire la implicarea Huawei in reteaua de 5G a tarii bazandu-se pe sfaturile serviciilor de informatii si pe fapte concrete, nu a politicilor, relateaza Reuters potrivit news.ro„Stim ca este foarte important…