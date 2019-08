Statele Unite cred ca deteriorarea relatiilor dintre Coreea de Sud si Japonia - ambele tari aliate ale Washingtonului - a atins in prezent un punct critic, dar considera ca recentele exercitii militare ale Seulului nu au contribuit la imbunatatirea situatiei, a declarat marti un inalt oficial din cadrul Departamentului de Stat, transmite Reuters. Intr-o sesiune de informare a reporterilor la Washington, oficialul american a declarat ca atat premierul Shinzo Abe cat si presedintele sud-coreean Moon Jae-in au facut alegeri "nefolositoare" in disputa care a dus relatiile bilaterale dintre Seul si…